BGA: Politik muss Preisspirale bei Energie und Kraftstoffen stoppen

BERLIN (Dow Jones)--Der deutsche Groß- und Außenhandel fordert von der Bundesregierung, die Energieversorgung angesichts der hohen Energie- und Kraftstoffpreise sicher und bezahlbar zu halten. Die Preisspirale müsse gestoppt werden. Sinnvoll wäre laut Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) die Absenkung der Mineralöl- und Energiesteuern.

"Die Energiepreise sind aktuell viel zu hoch. Sie sind für Endverbraucher, Industrie und Handel in gleichem Maße bedrohlich und schaden unserem Standort", warnte BGA-Präsident Dirk Jandura. "Wir dürfen uns nicht in populistischem Aktionismus verlieren, bei dem sich kurzfristige, aber unausgereifte Vorschläge überschlagen. Wir brauchen stattdessen echte und dauerhafte Lösungen. Diese vermisse ich in der aktuellen Diskussion noch."

Jandura verwies auf eine jüngste Befragung des BGA, nach der für 83 Prozent der meist mittelständischen Unternehmen des Groß- und Außenhandels die Sicherung der Energieversorgung aktuell politische Priorität habe und Energie bezahlbar bleiben müsse.

In der aktuellen Situation sei daher ein Bündel an Maßnahmen nötig. Die geplante Anhebung des Grundfreibetrages, des Arbeitnehmerfreibetrages und der Pendlerpauschale sowie die Abschaffung der EEG-Umlage für die Finanzierung der Ökostromanlagen seien richtig, aber nicht ausreichend.

Ein zusätzlicher, nachvollziehbarer Schritt wäre laut BGA die Absenkung der Mineralöl- und Energiesteuern. Geboten wären auch weitere Entlastungen vor allem für den Bereich Transport und Logistik. "Denn dieser ist Dreh- und Angelpunkt für die Versorgung von Bürgern und Betrieben mit allen Gütern des täglichen Lebens", so Jandura. "Wir brauchen endlich wieder wettbewerbsfähige Energiepreise."

March 16, 2022 06:35 ET (10:35 GMT)