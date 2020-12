BGA-Präsident: Lockdown mit Einschränkung privater Kontakte sinnvoll

BERLIN (dpa-AFX) - Der Präsident des Außenhandelsverbandes BGA, Anton Börner, hat angesichts der hohen Corona-Infektionszahlen Verständnis für den Vorschlag eines harten Lockdowns in den Weihnachtsferien. "Hart heißt insbesondere privat. Drei Wochen mit Schließung der meisten Geschäfte und einer drastischen Einschränkung privater Kontakte wären absolut richtig", sagte Börner am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. "Wir haben jetzt ein Zeitfenster, den wirtschaftlichen Schaden möglichst gering zu halten".

Es wäre dagegen ein "Gau", wenn die Infektionszahlen über Weihnachten und Neujahr exponentiell steigen würden und ab 15. Januar ein harter Lockdown verhängt werden müsste, sagte der Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel und Dienstleistungen (BGA). "Dann wäre der wirtschaftliche Schaden dramatisch."

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hatte sich für einen "kompletten Lockdown" von Weihnachten bis zum 10. Januar ausgesprochen. "Einfach mal alles runterfahren von den Geschäften bis hin zu den Betriebsferien in vielen Unternehmen. Wenn alle mitmachen, wäre das super. Dann hätten wir knapp drei Wochen, in denen wir einfach Kontakte reduzieren können. Eine bessere Zeit als diese Zeit zwischen Weihnachten und 10. Januar wird man im ganzen Jahr nicht mehr finden", sagte der CSU-Chef in der ZDF-Sendung "Markus Lanz"./mar/DP/eas