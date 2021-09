BGA sieht Erholung im Großhandel auf wackligen Beinen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) hat sich zurückhaltend zu jüngsten Umsatzzahlen im Großhandel geäußert. "Der Großhandel arbeitet sich Stück für Stück aus der Corona-Krise und schließt an die Vorkrisenzeit an. Allerdings bleibt der weitere Weg steinig, denn es gilt nun, auch in den Unternehmen die finanziellen Lasten aus der Pandemie abzutragen", sagte BGA-Präsident Anton Börner. Zudem überlagerten vor allem Engpässe bei Rohstoffen und anderen Gütern die aktuellen strukturellen Herausforderungen an den Großhandel und erschwerten die künftige Entwicklung.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes erwirtschafteten die Großhändler im zweiten Quartal 2021 gegenüber dem letzten Vorkrisenquartal 2019 ein reales Umsatzplus von 1,8 Prozent. Gegenüber dem Vorjahresquartal zogen die demnach Umsätze im zweiten Quartal real um 8,2 Prozent und nominal um 15,9 Prozent an. Ursächlich für diesen Zuwachs sei vor allem eine steigende Nachfrage aus dem In- und Ausland in Verbindung mit bestehenden Lieferengpässen. Diese Entwicklung kennzeichne vor allem den Handel mit Rohstoffen, Halbwaren und Maschinen.

"Zu erwarten ist, dass nach Abarbeitung der aktuellen Engpässe der Preisdruck nachlassen wird und sich die Umsätze wieder auf niedrigeren Veränderungsraten einpendeln werden", erklärte Börner. Jetzt gehe es darum, "einen kühlen Kopf zu bewahren und keine weiteren Belastungen aufzusatteln." Die Folgen der Krise, die sich nicht nur beim Staat, sondern auch bei den Unternehmen in hohen Krediten widerspiegelten, müssten konsolidiert werden.

