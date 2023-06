BGH prüft: Welche Aufklärungspflichten haben Immobilienverkäufer?

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Über Aufklärungspflichten von Verkäufern einer Immobilie im Zuge einer sogenannten Ankaufsuntersuchung verhandelt der Bundesgerichtshof (BGH) am Freitag (10.00 Uhr). In dem Fall geht es um den Kauf mehrerer Gewerbeeinheiten in einem großen Gebäudekomplex in Hannover. Die Klägerin fühlt sich arglistig getäuscht, weil sie zu spät davon erfahren habe, dass hohe Kosten für die Instandhaltung des Gemeinschaftseigentums auf sie zukommen könnten. In den Vorinstanzen am Landgericht Hildesheim und dem Oberlandesgericht Celle hatte sie keinen Erfolg. Ob die Karlsruher Richter am Freitag ein Urteil sprechen, ist unklar. (Az. V ZR 77/22)

Der Immobilienverband Deutschland IVD geht davon aus, dass die Entscheidung generell für alle Ankaufsuntersuchungen relevant ist./kre/DP/he