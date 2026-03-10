DAX23.628 -1,4%Est505.786 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0900 -2,1%Nas22.674 -0,1%Bitcoin60.790 +1,0%Euro1,1574 -0,3%Öl91,47 +0,1%Gold5.173 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Battalion Oil A2PZMK TeamViewer A2YN90 Symrise SYM999 Coeur Mining A0RNL2 Vincorion VINCO1 Intesa Sanpaolo 850605 Diageo 851247 TRATON TRAT0N JinkoSolar A0Q87R Fresenius Medical Care (FMC) St. 578580 Schneider Electric 860180 SK hynix A1JWRE VINCI 867475 Dürr 556520 Canopy Growth A3E2FV
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- Wall Street uneins -- Ölreserven freigegeben -- Rheinmetall steigert Gewinn -- Oracle-Bilanz -- BioNTech, Tesla, JPMorgan, NIO, Porsche, Nebius, Dünger-Aktien, DroneShield im Fokus
Top News
Souveräne Drohnenabwehr: DroneShield startet eigene Fertigung in der Europäischen Union - Aktie höher Souveräne Drohnenabwehr: DroneShield startet eigene Fertigung in der Europäischen Union - Aktie höher
Aktien von CF Industries, Nutrien, K+S und Co.: Warum die Dünger-Rally die Öl-Hausse in den Schatten stellt Aktien von CF Industries, Nutrien, K+S und Co.: Warum die Dünger-Rally die Öl-Hausse in den Schatten stellt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Renditechancen in Schwellenländern entdecken - mit ETFs von Amundi einfach und günstig investieren.
Wer­bung

BGH verwirft Deutsche-Bank-Beschwerde zu Postbank-Streit

11.03.26 15:16 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
27,20 EUR -0,15 EUR -0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Der jahrelange Entschädigungsstreit zwischen der Deutschen Bank (Deutsche Bank) und früheren Postbank-Aktionären ist rechtskräftig abgeschlossen. Wie der Bundesgerichtshof (BGH) am Mittwoch mitteilte, wies das höchste deutsche Zivilgericht eine Nichtzulassungsbeschwerde der Deutschen Bank zurück und bestätigte damit ein Urteil des Oberlandesgerichts Köln, das den ehemaligen Anteilseignern in vollem Umfang recht gegeben hatte. (Az. II ZR 130/24)

Wer­bung

Streit um Höhe des Übernahmeangebots

Hintergrund des Verfahrens war die Mehrheitsübernahme der Postbank durch die Deutsche Bank im Jahr 2010. Es ging um die Frage, ob das Übernahmeangebot an die Aktionäre angemessen war und ob die Deutsche Bank nicht schon vor dem öffentlichen Übernahmeangebot für die Postbank 2010 faktisch die Kontrolle über das Bonner Institut hatte - und den Anlegern mehr Geld hätte zahlen müssen.

Geklagt hatten 13 ehemalige Postbank-Aktionäre. Sie hatten im Oktober 2010 25 Euro je Postbank-Aktie von der Deutschen Bank bekommen. Sie verlangten später die Zahlung der Differenz zwischen diesem Betrag und dem Betrag, der nach ihrer Auffassung zu einem früheren Zeitpunkt zu zahlen gewesen wäre, als der Kurs der Aktie noch deutlich höher war - nämlich 57,25 Euro. Die Deutsche Bank hätte bereits im Jahr 2008 ein Übernahmeangebot machen müssen, weil sie schon damals die Kontrolle über die Postbank erlangt habe.

Deutsche Bank: Risiken bereits "maßgeblich reduziert"

Nach einem früheren BGH-Urteil mit entsprechenden Vorgaben folgte das Oberlandesgericht Köln im zweiten Anlauf der Argumentation der Kläger. Eine erneute Revision zum BGH ließ der Kölner Senat nicht zu. Die Deutsche Bank versuchte, sich mit einer Beschwerde in Karlsruhe zu wehren - ohne Erfolg. Ein Grund für die Zulassung der Revision liege nicht vor, erklärte der BGH.

Wer­bung

"Unabhängig von der heutigen Entscheidung hat die Deutsche Bank in der Zwischenzeit die Risiken aus den Verfahren durch verschiedene Vergleichsvereinbarungen maßgeblich reduziert", teilte ein Sprecher der Bank mit. Die zu leistenden Zahlungen nach dem OLG-Urteil und weitere anhängige Klageansprüche beliefen sich auf rund 112 Millionen Euro einschließlich Zinsen, die durch Rückstellungen gedeckt seien. Finanzielle Auswirkungen habe das BGH-Urteil daher weder auf das Jahr 2025 noch auf das laufende Jahr./jml/tob/DP/stw

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Deutsche Bank AG

DatumRatingAnalyst
10.03.2026Deutsche Bank OverweightBarclays Capital
06.03.2026Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
03.03.2026Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.02.2026Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.01.2026Deutsche Bank OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
10.03.2026Deutsche Bank OverweightBarclays Capital
06.03.2026Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
03.03.2026Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.01.2026Deutsche Bank OverweightBarclays Capital
30.01.2026Deutsche Bank BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.02.2026Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.01.2026Deutsche Bank HoldJefferies & Company Inc.
29.01.2026Deutsche Bank HoldWarburg Research
20.01.2026Deutsche Bank HoldWarburg Research
04.12.2025Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
27.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
04.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
28.04.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
03.02.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
06.01.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Bank AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen