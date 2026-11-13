BGrimm Power vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
BGrimm Power hat am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 THB. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,110 THB je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BGrimm Power im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16,23 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel waren 13,35 Milliarden THB in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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