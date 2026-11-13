BGrimm Power vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

13.11.26 06:35 Uhr

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BGrimm Power im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16,23 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel waren 13,35 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 THB. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,110 THB je Aktie vermeldet.

BGrimm Power hat am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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