Bhagiradha Chemicals Industries gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Bhagiradha Chemicals Industries hat am 19.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Bhagiradha Chemicals Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,31 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,080 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 28,93 Prozent auf 1,58 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,23 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,40 INR. Im letzten Jahr hatte Bhagiradha Chemicals Industries einen Gewinn von 1,14 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Bhagiradha Chemicals Industries im vergangenen Geschäftsjahr 5,36 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bhagiradha Chemicals Industries 4,40 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.net