Bhansali Engineering Polymers: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
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Bhansali Engineering Polymers hat sich am 19.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,51 INR gegenüber 1,63 INR im Vorjahresquartal.
Bhansali Engineering Polymers hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,03 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,25 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.net
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