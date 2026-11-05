Bharat Highways INVIT Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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Bharat Highways INVIT Registered hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,43 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,34 INR erwirtschaftet worden.
Bharat Highways INVIT Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,34 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 251,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,23 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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