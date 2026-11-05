Bharat Highways INVIT Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

05.11.26 06:35 Uhr

Bharat Highways INVIT Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,34 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 251,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,23 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,43 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,34 INR erwirtschaftet worden.

Bharat Highways INVIT Registered hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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