Bharat Rasayan verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Bharat Rasayan hat am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
In Sachen EPS wurden 24,08 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bharat Rasayan 24,39 INR je Aktie eingenommen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,48 Prozent auf 2,70 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,56 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net