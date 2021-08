BHP trennt sich von Ölgeschäft - Investiert Milliarden in Kalimine

MELBOURNE (dpa-AFX) - Der australische Rohstoffkonzern BHP (BHP Group) will seinem Öl- und Gasgeschäft den Rücken kehren. Das Geschäft soll mit Woodside Petroleum Ltd fusioniert werden, wie der Konzern am Dienstag in Melbourne mitteilte. Nach Abschluss der Transaktion sollen die BHP-Aktionäre noch etwa 48 Prozent an Woodside halten, hieß es. Damit stellt sich der Bergbaukonzern auf eine weltweite Abkehr von fossilen Brennstoffen ein. Gleichzeitig will das Unternehmen rund 5,7 Milliarden US-Dollar in eine riesige neue Düngemittelmine in Kanada investieren. Zudem kündigte BHP die Abschaffung seiner doppelten Börsennotierung an, zukünftig soll es nur noch ein Listing in Australien geben./mne/nas/jha/