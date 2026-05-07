DAX25.549 +2,0%Est506.370 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0800 +3,7%Nas26.211 +0,7%Bitcoin54.047 +2,5%Euro1,1449 +0,6%Öl70,95 -0,3%Gold4.134 +2,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Bayer BAY001 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Microsoft 870747 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX dreht auf - Rekordhoch -- Wall Street fester -- KNDS-IPO auf Eis -- Koalition bei Reformpaket einig -- Tesla-Bulle empfielt SpaceX -- Amazon, Palantir, Chipaktien, Bayer, BYD, Micron im Fokus
Top News
UniCredit-Aktie legt zu: JPMorgan sieht Treiber fernab der Commerzbank UniCredit-Aktie legt zu: JPMorgan sieht Treiber fernab der Commerzbank
CrowdStrike-Aktie heute deutlich tiefer - Aktiensplit viertelt den Kurs CrowdStrike-Aktie heute deutlich tiefer - Aktiensplit viertelt den Kurs
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bibliotheken sollen bundesweit sonntags öffnen können

02.07.26 15:19 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Öffentliche Bibliotheken sollen nach Plänen der schwarz-roten Koalition vom kommenden Jahr an bundesweit sonntags öffnen können. Die Spitzen von Union und SPD beschlossen, eine entsprechende Vereinbarung des Koalitionsvertrags zum 1. Januar 2027 umzusetzen. Der Deutsche Bibliotheksverband begrüßte die Ankündigung und forderte, Büchereien müssten ohne Wenn und Aber die gleichen Möglichkeiten bekommen, wie sie Museen, Vergnügungs- und Sporteinrichtungen längst hätten.

Ebenfalls zum 1. Januar 2027 kommen soll zudem eine geplante Verlängerung der Öffnungsmöglichkeiten für Bäckereien und Konditoreien an Sonntagen. Laut Koalitionsvertrag soll das Bäckerhandwerk in den Ausnahmekatalog für erlaubte Sonn- und Feiertagsbeschäftigung aufgenommen werden. Bisher ist im Arbeitszeitgesetz geregelt, dass Arbeitnehmer von Bäckereien und Konditoreien an Sonn- und Feiertagen für bis zu drei Stunden beschäftigt werden dürfen./sam/DP/jha