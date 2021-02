Biden: Alle Amerikaner sollen im Sommer Impfungen bekommen können

Werbung

Heute im Fokus

Wall Street etwas leichter -- DAX wenig bewegt -- Disney macht überraschend Gewinn - auch Umsatz über den Erwartungen -- Aurora Cannabis, PayPal, CureVac, VW, Sartorius, WACKER CHEMIE im Fokus

Dermapharm sieht 2021 zweistelligen Millionenumsatz durch BioNTech-Kooperation. L'Oréal fängt sich im 4. Quartal trotz Gewinnrückgang ein wenig. Shell kann in England wegen Umweltschäden in Nigeria verklagt werden. Aufsichtsratschef deckt sich mit Commerzbank-Aktien ein. Südkoreanische Softbank-Beteiligung Coupang plant Börsengang in New York. Tesla kann weitere Maschinen in die geplante Autofabrik einbauen.