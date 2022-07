Biden am Sonntag erneut positiv auf Coronavirus getestet

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden ist am Sonntag erneut positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte Präsidentenarzt Kevin O'Connor in einem Schreiben mit, das am Sonntag vom Weißen Haus veröffentlicht wurde. Nur wenige Tage nach dem Ende seiner Corona-Isolation war bereits am Samstag ein Antigen-Test des Präsidenten positiv ausgefallen. Sein Arzt hatte erklärt, solch ein "Rückfall" sei bei Patienten, die mit dem Covid-Medikament Paxlovid behandelt wurden, bereits in seltenen Fällen beobachtet worden. Biden gehe es weiterhin gut, er bleibe in häuslicher Isolation./trö/DP/he