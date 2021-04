Biden: 'Amerika ist bereit zum Abheben'

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden sieht die Vereinigten Staaten durch den Regierungswechsel auf einem guten Weg. "Nach 100 Tagen der Rettung und Erneuerung ist Amerika bereit zum Abheben. Wir arbeiten wieder. Träumen wieder. Entdecken wieder. Führen die Welt wieder an", sagte Biden am Mittwoch (Ortszeit) bei seiner ersten Rede vor beiden Kammern des US-Kongresses. Amerika sei wieder in Bewegung und verwandele die Krise in eine Chance und Rückschläge in Stärke.

Biden wurde am 20. Januar vereidigt und ist am Donnerstag 100 Tage im Amt. Er hatte die US-Wahl im November gegen seinen Vorgänger Donald Trump gewonnen. Die erste Rede eines neu gewählten US-Präsidenten bei einer gemeinsamen Sitzung des Repräsentantenhauses und des Senats im US-Kapitol wird traditionell nicht als Rede zur Lage der Nation bezeichnet, die ansonsten jährlich erfolgt./lkl/DP/zb