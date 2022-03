Biden: Amerika vereint in 'Abscheu vor Putins verwerflichem Angriff'

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat die Menschen in den USA angesichts des Kriegs in der Ukraine auf einen "langen und schwierigen Kampf" eingeschworen. Das amerikanische Volk werde die Ukraine aber angesichts der "unmoralischen" und "unethischen" Angriffe des russischen Präsidenten Wladimir Putin standhaft unterstützen, sagte Biden am Mittwoch in Washington. "Dies ist ein Kampf zwischen den Gelüsten eines Autokraten und dem Wunsch der Menschen, frei zu sein", so Biden weiter. "Wir sind vereint in unserer Abscheu vor Putins verwerflichem Angriff." Amerika stehe an der Seite der "Kräfte der Freiheit"./nau/DP/nas