Biden berät mit Verbündeten über Ukraine-Krieg

GO

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: Dow stärker -- DAX stabil -- VW-Konsortium beantragt EU-Kartellfreigabe für Europcar-Übernahme -- Apollo erwägt wohl Beteiligung an Musks Twitter-Offerte

Carl Zeiss tätigt zwei Übernahmen in den USA. SAP will sich aus Russland zurückziehen. Lockheed Martin hebt Jahresprognose nicht an. Moderna-Aktie: Studie belegt Erfolg von kombiniertem Booster-Impfstoff. Mercedes-Benz präsentiert vollelektrischen Oberklasse-SUV. Henkel zieht sich aus Russland-Geschäft zurück. Justiz bittet anscheinend Russland um Rechtshilfe im Wirecard-Skandal. J&J kürzt Prognose zusammen.