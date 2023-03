Biden empfängt irischen Premier am Freitag im Weißen Haus

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden empfängt am Freitag den irischen Premierminister Leo Varadkar im Weißen Haus in Washington. Das kündigte die US-Regierungszentrale am Dienstag (Ortszeit) an. Der Besuch findet am St. Patrick's Day statt, einem Feiertag zu Ehren des irischen Schutzpatrons Sankt Patrick. Irische Auswanderer brachten die Feiern zu Ehren ihres Nationalheiligen auch in die USA. Inzwischen gibt es am St. Patrick's Day in vielen Ländern Umzüge.

Im Zentrum des Treffens stünden die enge und historische Partnerschaft zwischen den Vereinigten Staaten und Irland, hieß es vorab aus dem Weißen Haus. Auch internationale Themen wie der Ukraine-Krieg sollten zur Sprache kommen.

Die Familie des US-Präsidenten hat irische Wurzeln, was Biden regelmäßig betont. Biden hatte am Montag gesagt, er habe die Absicht, im April zum 25. Jahrestag des Karfreitagsabkommens nach Nordirland und Irland zu reisen. Mit dem Karfreitagsabkommen vom 10. April 1998 wurde in Nordirland der jahrzehntelange Bürgerkrieg zwischen protestantischen Anhängern der Union mit Großbritannien und katholischen Befürwortern einer Wiedervereinigung mit der Republik Irland beendet./jac/DP/zb