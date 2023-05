Biden: Großteil der Zukunft wird im Indopazifik geschrieben

HIROSHIMA (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden sieht den Indopazifik-Raum als weltpolitische Schlüsselregion. "Ich glaube, dass die Zukunft unserer Welt zu einem großen Teil im Indopazifik geschrieben werden wird", sagte Biden am Samstag bei einem Treffen mit den Regierungschefs von Japan, Indien und Australien - Fumio Kishida, Narendra Modi und Anthony Albanese - am Rande des G7-Gipfels im japanischen Hiroshima. Biden beschwor die Partnerschaft der vier Länder des sogenannten Quad-Formats. Die Partner hätten in den vergangenen Jahren viel erreicht und ihre Beziehungen vertieft.

"Unser Auftrag bleibt derselbe", betonte Biden. Es gehe darum, die Vision eines freien, offenen, sicheren und wohlhabenden Indopazifik-Raums voranzutreiben.

Kishida mahnte, das Sicherheitsumfeld sei seit dem jüngsten Treffen der Runde im Vorjahr noch schwieriger geworden. "Die freie und offene internationale Ordnung, die auf Rechtsstaatlichkeit beruht, ist bedroht." Modi kündigte an, das nächste Gipfeltreffen der vier Länder 2024 in Indien auszurichten.

Die Quad-Staaten hatten eigentlich in wenigen Tagen in Australien zu einem ausgiebigen Treffen zusammenkommen wollen. Wegen einer innenpolitischen Haushaltskrise hatte Biden den Besuch in Australien und einen Zwischenstopp in Papua-Neuguinea aber abgesagt und angekündigt, direkt von Japan aus nach Washington zurückzukehren, um einen drohenden Zahlungsausfall der US-Regierung abzuwenden. Die Runde verlegte ihre Beratungen daher nach Hiroshima, allerdings in einer deutlich abgespeckten Version.

Die USA und Japan gehören zur G7-Gruppe, Indien und Australien dagegen nicht - sie sind aber als Gäste bei dem Gipfel der sieben führenden demokratischen Industrienationen in Hiroshima dabei.

Biden hat in der Außenpolitik seiner Regierung seit dem Amtsantritt einen besonderen Fokus auf den Indopazifik gelegt - unter anderem, um Chinas Machtstreben in der Region etwas entgegenzusetzen. Er rief auch die jährlichen Treffen der Quad-Länder ins Leben. Mit Indopazifik ist grob gesagt eine Region vom Indischen bis zum nördlichen Pazifischen Ozean gemeint, die den Großteil Asiens umfasst und bis zur Westküste der USA reicht./jac/DP/men