Biden sammelt mehr als drei Mal so viele Wahlkampspenden wie Trump ein

Washington/New York (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat im März erheblich weniger Wahlkampfspenden erhalten als sein Herausforderer Joe Biden.

Der Amtsinhaber bekam im vergangenen Monat von seinen Unterstützern insgesamt 13,6 Millionen Dollar für den Kampf um seine Wiederwahl im November zugeschossen. Das war nicht einmal ein Drittel der Summe, die Biden nach Angaben seines Wahlkampfstabs im selben Zeitraum einstrich: 46,7 Millionen Dollar. Für den Ex-Vizepräsidenten ist das auf Monatssicht ein Rekord. Trump verzeichnete dagegen im Vergleich zum Februar einen Rückgang.

Unter dem Strich ist Trumps Kriegskasse aber weiterhin deutlich besser gefüllt als Bidens. Per Ende März kam er auf insgesamt 98,5 Millionen Dollar, wie aus Unterlagen der Bundeswahlkommission hervorgeht. Biden blieben dagegen noch 26,4 Millionen Dollar. Während der Präsident den Angaben nach allerdings bereits seit 2017 Geld für seine Wiederwahl sammelt und innerhalb der republikanischen Partei keine nennenswerten Konkurrenten hat, steckte Biden bis vor kurzem noch mitten in einem teuren parteiinternen Rennen um die Kandidatur der Demokraten. Nach einem schwachen Auftakt kam seine Kampagne erst mit einer Siegesserie bei mehreren Vorwahlen im März richtig in Fahrt. Vor zwei Wochen stieg schließlich auch sein letzter verbliebener Rivale Bernie Sanders aus. Biden steht damit faktisch als Präsidentschaftskandidat fest.