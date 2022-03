Biden: UN-Vollversammlung hat Putins Isolation deutlich gemacht

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat der Weltgemeinschaft seine Anerkennung für die Verurteilung des russischen Angriffs auf die Ukraine ausgesprochen. "Eine überwältigende Mehrheit der Nationen erkennt an, dass (Russlands Präsident Wladimir) Putin nicht nur die Ukraine angreift, sondern die Grundlagen des globalen Friedens und der Sicherheit", teilte der US-Präsident am Mittwochabend (Ortszeit) mit Blick auf eine Abstimmung der UN-Vollversammlung mit. Die Abstimmung mache die Isolation Putins deutlich. Sie ziehe auch Belarus für seine "inakzeptable Beteiligung an diesem Krieg" zur Rechenschaft. "Russland stand isoliert da, mit der Unterstützung von nur vier brutalen, autoritären Staaten", so Biden.

In New York stellten sich am Mittwoch die meisten Länder der Welt hinter eine Resolution, die den Angriff Russlands auf die Ukraine verurteilt. 141 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen stimmten bei einer Dringlichkeitssitzung der Vollversammlung dafür - weit mehr als bei früheren Konflikten ähnlicher Art. 35 Länder enthielten sich, nur 5 lehnten den Beschluss ab - Belarus, Nordkorea, Eritrea, Syrien und Russland selbst.

"Die Welt weist die Lügen Russlands zurück. Wir alle können mit eigenen Augen sehen, was in der Ukraine geschieht", so Biden weiter. Russland sei verantwortlich für die verheerenden Menschenrechtsverletzungen in der Ukraine. "Es gibt keinen Raum für Ausreden oder Ausflüchte. Russland trägt die Schuld." Eine überwältigende Mehrheit der Welt erkenne an, dass Putins Russland, nur weiteres Chaos und Aggression in der Welt anrichten werde, wenn man ihm nicht die Stirn biete, machte der US-Präsident deutlich./nau/DP/zb