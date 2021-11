Biden und Xi wollen am Montag zu virtuellem Treffen zusammenkommen

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden und Chinas Staatspräsident Xi Jinping wollen am Montag zu einer mit Spannung erwarteten Videoschalte zusammenkommen. Das Gespräch sei für Montagabend Washingtoner Zeit geplant, teilte das Weiße Haus am Freitag mit. Ein virtuelles Treffen dieser Art war schon vor mehreren Wochen in Aussicht gestellt worden. Ein konkretes Datum dafür gab es bislang jedoch nicht.

Die Beratungen der beiden Staatsoberhäupter per Video fallen in eine Zeit schwerer Spannungen zwischen den USA und China. Das Weiße Haus teilte mit, die beiden wollten diskutieren, wie der Wettbewerb ihrer Länder auf verantwortungsvolle Weise zu gestalten sei./jac/DP/he