USA sichern Taiwan Schutz zu - China warnt vor falschen Signalen

Baltimore/Peking (Reuters) - Die USA sichern Taiwan in dessen Konflikt mit China Schutz zu und ziehen damit Kritik der Volksrepublik auf sich.

US-Präsident Joe Biden sagte, die USA würden Taiwan, das von China als Teil seines Territoriums beansprucht wird, verteidigen. "Ja, wir haben uns dazu verpflichtet", sagte er am Donnerstag (Ortszeit) bei einer Veranstaltung des US-Senders CNN in Baltimore auf die Frage, ob die USA Taiwan verteidigen würden. Das US-Präsidialamt unterstrich, dass Bidens Äußerungen keine Änderung der US-Politik bedeuteten. China rief am Freitag gleichwohl die USA auf, keine falschen Signale an diejenigen zu senden, die Taiwans Unabhängigkeit anstrebten. Wenn es um seine Kerninteressen gehe, sehe China keinen Raum für Zugeständnisse. Taiwan beklagt seit geraumer Zeit einen wachsenden militärischen und politischen Druck Chinas, dessen Souveränität über die Insel anzuerkennen.

Gesetzlich ist die US-Regierung verpflichtet, Taiwan Mittel zur Selbstverteidigung zur Verfügung zu stellen. Seit langem verfolgen die USA jedoch eine "Politik der strategischen Zweideutigkeit", die offenlässt, ob sie im Falle eines chinesischen Angriffes auf Taiwan selbst militärisch eingreifen würden. Eine US-Präsidialamtssprecherin erklärte nach Bidens Äußerungen in Baltimore, der Präsident habe keine Änderung der US-Politik angekündigt. Weitere Kommentare, etwa auf die Frage, ob Biden sich falsch ausgedrückt habe, lehnte sie ab. "Die US-Verteidigungsbeziehungen zu Taiwan werden vom Taiwan Relations Act geleitet", erläuterte sie. "Wir werden unsere Verpflichtungen gemäß dem Gesetz aufrechterhalten, wir werden Taiwans Selbstverteidigung weiterhin unterstützen, und wir werden uns weiterhin gegen einseitige Änderungen des Status quo wehren."

BIDEN: "ICH WILL KEINEN KALTEN KRIEG MIT CHINA"

"Ich will keinen Kalten Krieg mit China", sagte Biden in Baltimore. "Ich möchte nur, dass China versteht, dass wir nicht weichen werden, dass wir keine unserer Ansichten ändern werden." Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, appellierte an die USA, eine ernsthafte Verletzung der gegenseitigen Beziehungen zu vermeiden. Auch die Stabilität der Straße von Taiwan, einer wichtigen Schifffahrtsroute, dürfe nicht beeinträchtigt werden.

Das Präsidialamt von Taiwan teilte mit, seine Haltung bleibe dieselbe: Man werde sich dem Druck Chinas nicht beugen, aber auch nicht voreilig vorpreschen, wenn man Unterstützung erhalte. Taiwan sei fest entschlossen, sich zu verteidigen.

Die Spannungen zwischen China und Taiwan haben sich in jüngster Zeit verschärft. China betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz und droht allen Staaten, die seine Unabhängigkeit anerkennen, mit Konsequenzen. Die Führung in Peking ist überzeugt, dass die demokratisch gewählte Regierung Taiwans auf eine formelle Erklärung der Unabhängigkeit zusteuert. Sie hat daher den Druck auf Taiwan erhöht und will es zur Anerkennung der chinesischen Souveränität über das Territorium zwingen. Taiwan dagegen hat mehrfach erklärt, das Land sei bereits unabhängig und trage den Namen Republik China. Anerkannt wird Taiwan allerdings nur von einigen wenigen Ländern.

Die USA unterhalten zwar wie viele andere Staaten mit Rücksicht auf die Volksrepublik China keine formalen diplomatischen Beziehungen zu Taiwan. Sie unterstützen das Land jedoch mit militärischer Ausrüstung und sind dessen wichtigster Lieferant von Rüstungsgütern.