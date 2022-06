Biden verlässt G7-Gipfel und fliegt zum Nato-Treffen in Madrid

ELMAU (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat den G7-Gipfel verlassen. Die Fahrzeugkolonne des Präsidenten fuhr am Dienstag gegen 11.00 Uhr von Schloss Elmau ab, wie ein Journalist aus der Delegation berichtete. Zunächst werde die Delegation mit den Fahrzeugen transportiert und dann nach München geflogen. Dort wartet die Air Force One, mit der Biden nach Madrid weiterreist.

In Madrid findet am Mittwoch und Donnerstag der Nato-Gipfel statt. Am Dienstagabend lädt Spaniens König Felipe die Staats- und Regierungschefs des Bündnisses zu einem Gala-Dinner ein.

Biden reiste etwas früher als geplant von Schloss Elmau ab. Das Weiße Haus teilte mit, schlechtes Wetter sei der Grund. Biden war am Samstagabend zu seinem ersten Besuch in Deutschland seit seiner Amtsübernahme Anfang vergangenen Jahres eingetroffen./cy/DP/zb