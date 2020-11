Biden verletzt sich beim Spielen mit seinem Hund am Knöchel

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der gewählte US-Präsident Joe Biden hat sich beim Spielen mit seinem Schäferhund eine leichte Verletzung zugezogen. Er habe sich offenbar das Fußgelenk verstaucht und daher "aus einem Übermaß an Vorsicht" am Sonntag einen Orthopäden aufgesucht, wie mitreisende Journalisten unter Berufung auf Bidens Büro berichteten. Der 78-Jährige hatte sich demnach am Samstag beim Spielen mit seinem Deutschen Schäferhund "Major" verletzt. Die Reporter konnten nicht sehen, wie Biden die Praxis in Newark im Bundesstaat Delaware betrat. Der Demokrat Biden und seine Frau Jill haben zwei Schäferhunde, die im Januar mit ihnen ins Weiße Haus einziehen sollen. Die Bidens wollen sich Berichten zufolge auch eine Katze zulegen./jbz/DP/zb