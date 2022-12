Biden: Werden alles in unserer Macht stehende für die Ukraine tun

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat seinem ukrainischen Kollegen Wolodymyr Selenskyj größtmöglichen Beistand bei der Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg zugesichert. Es sei für ihn wichtig, zu wissen, "dass wir alles in unserer Macht stehende tun werden (...), um seinen Erfolg zu sichern", sagte Biden am Mittwoch bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Ukrainer im Weißen Haus in Washington. Russlands Präsident Wladimir Putin sei in der Ukraine bereits gescheitert und werde wieder scheitern, so Biden weiter. Selenskyj sei bereit, "sein Leben für sein Land zu geben"./nau/DP/he