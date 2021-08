Biden will Evakuierungen Ende August stoppen - G7 fordern freies Geleit

Kabul/Washington/London (Reuters) - Für Tausende Schutzsuchende in Afghanistan läuft die Zeit ab.

US-Präsident lehnte an Dienstag nach Angaben seiner Sprecherin Jen Psaki beim G7-Gipfel eine Verlängerung der Evakuierungen über den 31. August hinaus zunächst ab. Er verwies auf die wachsende Gefahr für die Bodentruppen durch mögliche Anschläge der Gruppierung Islamischer Staat. Biden wies demnach auch darauf hin, dass man bei den Evakuierungen auf die Zusammenarbeit mit den Taliban angewiesen sei. Die neuen radikal-islamistischen Herrscher in Kabul bestanden auf ein Ende der Rettungsflüge bis zum 31. August.

Die sieben führenden Industrieländer (G7) forderten von den Taliban freies Geleit für Ausreisewillige über den Stichtag hinaus. Der britische Premierminister und derzeitige G7-Vorsitzende Boris Johnson erklärte nach dem virtuellen Gipfel der Gruppe zu Afghanistan, man plane ein Abkommen mit den Islamisten, in der diese Forderung die wichtigste Bedingung für eine Einigung sein solle.

Die Taliban hatten mit Konsequenzen gedroht, sollten ausländische Soldaten bis Ende August nicht abgezogen werden. Kritiker warnen, bis dahin könnten nicht alle Menschen ausgeflogen werden, die Schutz vor den Islamisten suchen. Am Dienstag versprachen die Taliban den Tausenden vor dem Kabuler Flughafen ausharrenden Afghanen, sie hätten nichts zu befürchten. Sie sollten nach Hause gehen. "Wir garantieren ihre Sicherheit", sagte Taliban-Sprecher Sabihullah Mudschahid bei einer Pressekonferenz in Kabul. Die USA forderte er auf, die Afghanen nicht zu ermutigen, das Land zu verlassen. Viele ehemalige Mitarbeiter ausländischer Organisationen oder Bürgerrechts-Aktivisten trauen den Islamisten jedoch nicht und fürchten Racheakte.

UN: HABEN HINWEISE AUF MENSCHENRECHTSVERLETZUNGEN

Nach Einschätzung der Vereinten Nationen (UN) hat es gravierende Menschenrechtsverletzungen gegeben. Die Hohe Kommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, sprach von glaubhaften Berichten über Hinrichtungen von Zivilisten und afghanischen Sicherheitskräften. In Gefahr seien vor allem ethnische und religiöse Minderheiten.

Die G7-Staaten - USA, Deutschland, Italien, Großbritannien, Frankreich, Kanada, und Japan - beschlossen, ihre Afghanistan-Politik mit anderen Staaten abzustimmen. Deshalb solle auch mit den G20 zusammengearbeitet werden. In dieser Staaten-Gruppe sind auch Russland und China Mitglieder. Der italienische Ministerpräsident Mario Draghi forderte auch eine gemeinsame Immigrationspolitik Europas für Menschen aus Afghanistan.

In den vergangenen zehn Tagen haben die Verbündeten in Afghanistan knapp 60.000 Menschen evakuiert. Biden hatte zuvor gewarnt, die Evakuierungen würden "hart und schmerzhaft". Es könne immer noch viel schiefgehen. Er schloss nicht aus, dass US-Soldaten über den 31. August hinaus in Afghanistan bleiben könnten.

Die Vorbereitungen der Taliban zur Übernahme der Regierung in Kabul nahmen unterdessen konkrete Formen an. Die afghanische Nachrichtenagentur Pajhwok meldete, Gul Agha sei zum Finanzminister ernannt worden. Neuer amtierender Innenminister sei Sadr Ibrahim, neuer Gouverneur der Provinz Kabul sei Mullah Schirin, Bürgermeister der gleichnamigen Hauptstadt sei Hamdullah Nomani. Auch der Geheimdienst habe eine neue Spitze erhalten. Nach einem Bericht von Al Dschasira soll der ehemalige Guantanamo-Häftling Mullah Abdul Kajjum Sakir Verteidigungsminister werden.