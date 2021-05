Bidens neues Ziel: 70 Prozent aller Erwachsenen bis 4. Juli impfen

GO

Heute im Fokus

DAX schließt unter 14.900 Punkten -- US-Börsen rot -- Ballard Power brechen Umsätze weg -- HelloFresh mit starkem Wachstum -- NEL, Pfizer, Under Armour, QIAGEN, Infineon, Vonovia, TeamViewer im Fokus

DuPont übertrifft im 1. Quartal Erwartungen. Twitter führt Clubhouse-Konkurrenzangebot breit ein. Intel investiert Milliardensumme in Werk in New Mexico. BioNTech-Chef sieht Andauern der Pandemie für ein weiteres Jahr. eBay erwägt Kryptowährungen wie Bitcoin als Zahlungsmittel. App-Store-Gerichtsverfahren zwischen Apple und Epic Games gestartet.