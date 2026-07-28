DAX 25.460 -0,0%ESt50 6.249 -0,6%MSCI World 4.744 -1,2%Top 10 Crypto 8,24 +0,2%Nas 24.443 -1,7%Bitcoin 55.835 +0,2%Euro 1,1448 -0,1%Öl 93,0 +2,5%Gold 4.038 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Bier zur Fußball-WM gefragt

AB Inbev-Aktie: Absatzwachstum leicht unter Erwartung

AB Inbev-Aktie: Absatzwachstum leicht unter Erwartung

Der Bierbrauer AB Inbev hat im zweiten Quartal von einer gestiegenen Nachfrage nach Bier profitiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
73.12 EUR -1.28 EUR -1.72 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Rückenwind kam dabei auch von der Fußball-Weltmeisterschaft. Außerhalb des Biergeschäfts war der Absatz jedoch rückläufig. Die Jahresprognose bestätigte der belgische Konzern Anheuser-Busch InBev. Der Getränkeabsatz stieg im Quartal um 0,9 Prozent, wie der Hersteller von Marken wie Beck's, Budweiser und Corona am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten hier jedoch einen Tick mehr erwartet.

Werbung

Die Erlöse erhöhten sich um 5,6 Prozent auf rund 16,7 Milliarden US-Dollar (rund 14,6 Mrd Euro), was etwas über den Markterwartungen liegt. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) verbesserte sich im Quartal um 5,8 Prozent auf 5,9 Milliarden Dollar. Auch hier hatten Branchenexperten etwas weniger auf dem Zettel.

Im laufenden Jahr soll das bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) weiterhin zwischen vier und acht Prozent zulegen, was im Einklang mit dem mittelfristigen Ziel steht.

/err/niw/jha/

LEUVEN (dpa-AFX)

Bildquellen: JUSTIN TALLIS/AFP/Getty Images, rafapress / Shutterstock.com

Aktuelle AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie News

DatumMeistgelesen
dpa-afxBier zur Fußball-WM gefragtAB Inbev-Aktie: Absatzwachstum leicht unter Erwartung
finanzen.netEURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 10 Jahren verloren
finanzen.netEURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren eingefahren
Werbung - AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln bei finanzen.net zero
finanzen.netEURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.netEURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Werbung

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
29.07.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy UBS AG
23.07.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.07.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.07.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy UBS AG
09.07.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform Bernstein Research