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Bier zur Fußball-WM gefragt

AB InBev-Aktie schwächer: Absatzwachstum leicht unter Erwartung

AB InBev-Aktie schwächer: Absatzwachstum leicht unter Erwartung

Der Bierbrauer AB InBev hat im zweiten Quartal von einer gestiegenen Nachfrage nach Bier profitiert.

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AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
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Insgesamt stieg der Absatz, blieb aber hinter den Erwartungen am Markt zurück. Das Management hielt an seiner Jahresprognose fest. Für die AB-Inbev-Aktien ging es abwärts.

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Die AB InBev-Aktie notiert im Handel in Brüssel am Donnerstag zeitweise 2,9 Prozent tiefer bei 71,76 Euro. Seit Jahresbeginn haben sie aber fast ein Drittel an Wert gewonnen.

Aus Sicht von Analyst James Edwardes Jones von der kanadischen Bank RBC sind die Zahlen des Brauereikonzerns gut ausgefallen. Das organische Umsatzwachstum habe über der durchschnittlichen Markterwartung gelegen, was vor allem auf Preissteigerungen zurückzuführen sei. Doch auch das Absatzvolumen habe sich besser entwickelt als erwartet.

Analyst Trevor Stirling vom US-Analysehaus Bernstein schrieb von einem weiteren Quartal mit leichtem Volumenwachstum. Die Erwartungen an das operative Ergebnis (Ebitda) und den Gewinn je Aktie habe der Konzern übertroffen. Der Absatz in den USA sei aber trotz der Fußball-Weltmeisterschaft und höherer Marktanteile schwach ausgefallen. Das Geschäft in Mexiko habe sich indessen solide entwickelt, in Brasilien sei es stark gewesen und in Kolumbien herausragend. Für das zweite Halbjahr erwartet Stirling eine bessere operative Entwicklung.

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Der Getränkeabsatz stieg im zweiten Quartal konzernweit auf vergleichbarer Basis um 0,9 Prozent, wie der Hersteller von Marken wie Beck's, Budweiser und Corona am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten hier jedoch einen Tick mehr erwartet.

Die Erlöse erhöhten sich um 5,6 Prozent auf rund 16,7 Milliarden US-Dollar (rund 14,6 Mrd Euro), was etwas über den Markterwartungen liegt. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) wuchs um 5,8 Prozent auf 5,9 Milliarden Dollar. Auch hier hatten Branchenexperten etwas weniger auf dem Zettel.

Im laufenden Jahr soll das operative Ergebnis (Ebitda) des Unternehmens nach den Plänen des Managements weiterhin um vier bis acht Prozent zulegen, was im Einklang mit dem mittelfristigen Ziel steht.

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/err/niw/jha/

LEUVEN (dpa-AFX)

Bildquellen: JUSTIN TALLIS/AFP/Getty Images, rafapress / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
14:16 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy Jefferies & Company Inc.
14:01 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform Bernstein Research
29.07.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy UBS AG
23.07.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.07.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight JP Morgan Chase & Co.