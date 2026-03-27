DAX22.387 +0,4%Est505.528 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9700 +5,5%Nas20.948 -2,2%Bitcoin58.744 +2,3%Euro1,1490 -0,1%Öl115,2 +0,5%Gold4.568 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Vonovia A1ML7J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unentschlossen -- Bayer: EU-Freigabe für Finerenon erhalten -- Novo Nordisk, SAP, Siemens Energy, Berkshire, Rüstung, Öl-Aktien, CrowdStrike, Amazon, Aluminium-Aktien im Fokus
Top News
Warum Liquidität für Anleger wichtiger ist als die perfekte Rendite Warum Liquidität für Anleger wichtiger ist als die perfekte Rendite
Airline-Aktien Air France-KLM, IAG und Lufthansa im Blick: Portugal erwartet TAP-Gebote trotz Iran-Krieg Airline-Aktien Air France-KLM, IAG und Lufthansa im Blick: Portugal erwartet TAP-Gebote trotz Iran-Krieg
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Bieterkampf

Airline-Aktien Air France-KLM, IAG und Lufthansa im Blick: Portugal erwartet TAP-Gebote trotz Iran-Krieg

30.03.26 13:43 Uhr
Airline-Aktien KLM, IAG und Lufthansa im Fokus: TAP-Verkauf geht in heiße Phase | finanzen.net

Portugal rechnet vor Ostern mit Angeboten für TAP. Lufthansa, Air France-KLM und IAG zeigen Interesse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
International Consolidated Airlines S.A.
4,04 EUR -0,07 EUR -1,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lufthansa AG
7,28 EUR -0,04 EUR -0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Portugals Regierung erwartet von Lufthansa und anderen großen Airlines in dieser Woche Kaufangebote für einen Anteil an der Staatsfluglinie TAP. Er denke, dass Lufthansa, die AIR France-KLM und die British-Airways-Mutter International Consolidated Airlines die Chancen eines Einstiegs bei TAP aus einer mittel- und langfristigen Perspektive betrachteten, sagte Portugals Finanzminister Joaquim Miranda Sarmento dem Sender Bloomberg TV am Montag. Er denke daher nicht, dass die vom Iran-Krieg ausgelöste Krise einen großen Einfluss auf das Interesse der Käufer und die Konditionen haben werde.

Wer­bung

Portugal will 49,9 Prozent der TAP-Anteile verkaufen; davon sollen 5 Prozent an die Beschäftigten gehen. Für den großen Minderheitsanteil haben die deutsche Lufthansa, die französisch-niederländische Air France-KLM und die britisch-spanische IAG Interesse bekundet. Sie sollen bis 2. April unverbindliche Gebote abgeben. TAP sei die wahrscheinlich letzte mittelgroße Airline in Europa, die zum Verkauf stehe, sagte Sarmento.

Ob IAG bei TAP tatsächlich zuschlagen will, scheint allerdings fraglich. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte kürzlich mit der Sache vertraute Personen mit der Aussage zitiert, dass ein Minderheitsanteil an TAP nicht in die Strategie des Konzerns passe. Möglicherweise werde IAG ein unverbindliches Kaufangebot abgeben, danach aber aus dem Verkaufsverfahren ausscheiden. Zu IAG gehören neben British Airways die spanischen Fluggesellschaften Iberia und Vueling, die irische Aer Lingus und die Eigengründung Level.

Im Montagshandel zeigen sich die Airline-Aktien mit Abschlägen: Via XETRA geht es für die Lufthansa-Papiere zeitweise um 0,41 Prozent abwärts aufs 7,32 Euro, während Air France-KLM-Anteilscheine im Pariser Handel um 1,21 Prozent auf 8,64 Euro nachgeben. In Madrid verlieren auch die Aktien der IAG stellenweise um 0,99 Prozent auf 4,11 Euro.

/stw/mne/nas

LISSABON (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Air France-KLM

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Air France-KLM

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Christopher Parypa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Lufthansa AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
27.03.2026Lufthansa BuyUBS AG
20.03.2026Lufthansa SellGoldman Sachs Group Inc.
19.03.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
19.03.2026Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
19.03.2026Lufthansa Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
27.03.2026Lufthansa BuyUBS AG
13.03.2026Lufthansa BuyUBS AG
10.12.2025Lufthansa BuyUBS AG
18.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
03.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
19.03.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
19.03.2026Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
19.03.2026Lufthansa Sector PerformRBC Capital Markets
11.03.2026Lufthansa HaltenDZ BANK
10.03.2026Lufthansa NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.03.2026Lufthansa SellGoldman Sachs Group Inc.
06.03.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
03.03.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
14.01.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
18.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen