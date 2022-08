Big Pharma in China: Roche, Novartis & Co. im Wettlauf um einen schnell wachsenden Markt

Weiter zum vollständigen Artikel bei "finanzen.ch"

In Zeiten stagnierender Wachstumsraten in Industrienationen und dem zunehmenden Erfolg von Generika-Herstellern, strecken die grossen Pharma-Konzerne ihre Fühler nach China aus. Dabei sind die heimischen Pharma-Riesen Roche und Novartis nicht die Einzigen, die in der Volksrepublik viel Potenzial wittern. Das Rennen ist eröffnet.