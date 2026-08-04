Michael Burry warnt vor 1987-Szenario: NVIDIA-Aktie bleibt Short-Wette

Big Short bleibt skeptisch

05.08.26 14:50 Uhr

Rekordstände an der Wall Street machen viele Anleger zuversichtlich, doch ein Investor mit legendärem Krisengespür sieht darin ausgerechnet ein Warnsignal.

• Burry sieht eine selbstverstärkende Marktdynamik, die durch sinkende Volatilität und Kapitalflüsse zu zusätzlichen Kurssteigerungen führen könnte, was seine skeptische Haltung untermauert.

• Er hält weiterhin Short-Positionen gegen mehrere Tech- und Industrietitel, insbesondere bei NVIDIA, wobei nur seine Short-Position auf NVIDIA im Minus ist.

• Michael Burry warnt vor einem möglichen Kursrutsch am Aktienmarkt nach dem Muster von 1987, trotz aktueller Rekordstände bei S&P 500 und Dow Jones.

Michael Burry warnt vor einem Kursrutsch nach dem Muster von 1987

Star-Investor hält weiter an seiner Short-Position gegen NVIDIA fest

NVIDIA-Wette bleibt bislang als einzige seiner Shorts im Minus

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Der S&P 500 zeigt sich auf Rekordniveau, auch der Dow Jones hat erst neue Rekordstände erreicht. Doch Michael Burry sieht darin kein Signal der Entspannung. Der als "Big Short" bekannte Investor warnt vor einem Kursrutsch nach dem Muster von 1987 und hält unverändert an seiner Short-Position gegen die NVIDIA-Aktie fest.

Nur eine Wette bleibt im Minus

Burry äußerte sich am Dienstag in einem Substack-Beitrag und bekräftigte seine skeptische Haltung gegenüber mehreren Technologie- und Industriewerten. Neben der NVIDIA-Aktie hält er Short-Positionen auf den iShares Semiconductor ETF, die Micron Technology-Aktie, die Caterpillar-Aktie, die Palantir-Aktie, die Tesla-Aktie und die Applied Materials-Aktie. Nach eigener Aussage laufen alle diese Positionen bislang profitabel, mit einer einzigen Ausnahme: Der Short auf die NVIDIA-Aktie liegt weiterhin im Minus. Burry betonte zugleich, eine deutliche Gegenbewegung bei einer seiner Wetten würde ihn zum Schließen der jeweiligen Position veranlassen.

Ein selbstverstärkender Mechanismus

Burry begründet seine Sorge mit der Marktdynamik selbst. Steigt der Markt bei sinkender Volatilität, zwingt das aus seiner Sicht volatilitätsgesteuerte Fonds zu zusätzlichem Kaufdruck, während parallel Kapital aus Momentum-Strategien nachfließt. Nach einer Auswertung von Jonathan Krinsky vom Analysehaus BTIG ist ein Anstieg des S&P 500 von rund 5 Prozent binnen vier Handelstagen auf ein neues Hoch seit dem Jahr 2000 erst drei weitere Mal aufgetreten, zuletzt im November 2020 sowie zuvor im April 1999 und im März 2000.

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Palantir-Aktie schon länger im Visier

Burrys Skepsis reicht über den aktuellen Substack-Beitrag hinaus zurück. Bereits Anfang des Jahres hielt er Put-Optionen auf die Palantir-Aktie und baute zugleich seine Position gegen die NVIDIA-Aktie aus, wie zuvor berichtet wurde. Seine NVIDIA-Position hat er seither weiterentwickelt: Nach jüngerer Berichterstattung rollte er die Put-Optionen auf eine Fälligkeit im Juni 2027, mit Ausübungspreisen im niedrigen dreistelligen Dollar-Bereich. Die Palantir-Aktie stufte er zu Jahresbeginn als deutlich überbewertet ein und nannte einen fundamentalen Wert von unter 50 US-Dollar pro Anteil.

Wie belastbar Burrys Warnung ist, dürfte sich erst zeigen, wenn sich einer der von ihm genannten Belastungsfaktoren tatsächlich in den Kursen niederschlägt.

Anleger scheinen die Sorgen von Burry - zumindest mit Blick auf NVIDIA - nicht zu teilen. Die Aktie legt vorbörslich an der NASDAQ um 1,6 Prozent auf 215,34 US-Dollar zu.

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Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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