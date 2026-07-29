Aktien von D-Wave, IonQ und Rigetti auf Erholungskurs: Was Anleger nach dem Vortagesrutsch besänftigt

Big Tech stützt

30.07.26 14:51 Uhr

Nach dem deutlichen Ausverkauf zur Wochenmitte legen Quantencomputing-Aktien wieder zu. Rückenwind kommt dabei vor allem von einem Big Tech-Titel.

• Trotz der aktuellen Erholung bleiben die Bewertungen der Unternehmen hoch, operative Verluste und Marktrisiken könnten die Kurse schnell wieder fallen lassen.

• Die positive Reaktion auf Microsofts starke Azure-Zahlen, die die KI-Nachfrage bestätigen, sorgt für eine selektive Erholung bei Tech- und Quantentiteln.

• Die Aktien im Quantencomputing-Sektor erholen sich nach einem jüngsten Rückgang, der durch Marktängste infolge von Zinsschock und geopolitischer Spannungen ausgelöst wurde.

Quantencomputing-Aktien bleiben im Anlegerfokus

Schwankungen halten an

Microsofts starke Azure-Zahlen beruhigen die Sorge vor schwächerer KI-Nachfrage

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Die vier großen börsennotierten Namen der Quantencomputing-Branche zeigen sich am Donnerstag wieder auf der Gewinnerseite, nachdem sie am Mittwoch im Zuge eines breiten Ausverkaufs an der Wall Street zwischen fünf und neun Prozent verloren hatten. Auslöser der Erholung ist nicht der Quantensektor selbst, sondern die Reaktion auf die Big-Tech-Zahlen von Microsoft nach US-Börsenschluss.

Der Ausverkauf vom Mittwoch: Zinsschock und Nahost-Eskalation

Der breite Ausverkauf vom Mittwoch traf praktisch den gesamten Markt, nicht nur den Quantensektor. Auslöser war die Kombination aus dem Fed-Zinsentscheid vom Vortag, der die Anleiherenditen auf ein 19-Jahres-Hoch trieb, und einer erneuten Eskalation im Konflikt zwischen den USA und dem Iran, die den Ölpreise anziehen ließ. In diesem Umfeld gerieten besonders unprofitable Wachstumswerte mit hohen Bewertungen unter Druck, zu denen auch die vier reinen Quantencomputing-Titel zählen.

Erholung von D-Wave-Aktie & Co.: Microsoft besänftigt die KI-Wachstumsängste

Für die Wende sorgten die Zahlen von Microsoft, veröffentlicht nach US-Börsenschluss am Mittwoch: Der Softwarekonzern meldete einen Umsatz von 90,01 Milliarden US-Dollar, mehr als die von Analysten erwarteten 87,62 Milliarden US-Dollar, während die Cloud-Sparte Azure um 43 Prozent wuchs und damit die Konsensschätzung von 40,2 Prozent übertraf. Das sorgt für selektive Erholung bei den Techtiteln und damit auch Aktien aus dem Quantensektor.

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Aktien von D-Wave, IonQ und Rigetti bleiben weiter volatil

Die wichtigsten US-Branchenvertreter legen im Donnerstagshandel zu. Mit am stärksten gewinnt IonQ: Die Aktie steigt vorbörslich an der NYSE um 3,99 Prozent auf 33,27 US-Dollar, nach einem Schlusskurs von 31,99 US-Dollar am Mittwoch. Am tiefsten war zuvor Rigetti Computing an der NASDAQ gefallen - minus 8,95 Prozent auf 13,22 US-Dollar am Vortag - am Donnerstag klettert die Aktie nun um 3,40 Prozent auf 13,67 US-Dollar.

D-Wave Quantum und Quantum Computing ziehen an der NASDAQ mit derselben Bewegung nach: D-Wave steigt vorbörslich um 4,20 Prozent auf 16,86 US-Dollar, Quantum Computing legt um 3,01 Prozent auf 7,52 US-Dollar zu.

Ein Risiko bleibt die Bewertung: Alle vier Unternehmen schreiben operative Verluste, und ihre Kurse reagieren überdurchschnittlich stark auf jede Änderung der Risikobereitschaft am Gesamtmarkt. Gibt es Gegenwindfaktoren, die Anleger zweifeln lassen, könnte die Erholung ebenso schnell wieder kippen, wie sie gekommen ist.

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Die nächsten konkreten Prüfsteine folgen im August: IonQ legt am 5. August Quartalszahlen vor, D-Wave Quantum und Rigetti Computing folgen am 6. August. Bis dahin bleibt offen, ob sich die Erholung vom Donnerstag als Gegenbewegung oder als Wiederaufnahme des Ausverkaufs erweist.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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