BigBearai Aktie News: BigBearai tritt am Nachmittag auf der Stelle

Die Aktie von BigBearai zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Die BigBearai-Aktie kam im New York-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 5,07 USD.
Kaum Ausschläge verzeichnete die BigBearai-Aktie im New York-Handel und tendierte um 15:53 Uhr bei 5,07 USD. In der Spitze gewann die BigBearai-Aktie bis auf 5,08 USD. Das bisherige Tagestief markierte BigBearai-Aktie bei 4,82 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,93 USD. Bisher wurden heute 1.491.057 BigBearai-Aktien gehandelt.
Bei einem Wert von 10,33 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.02.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BigBearai-Aktie derzeit noch 103,95 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.09.2024 bei 1,29 USD. Der derzeitige Kurs der BigBearai-Aktie liegt somit 292,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BigBearai am 11.08.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,71 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,05 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 18,38 Prozent auf 32,47 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte BigBearai 39,78 Mio. USD umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte BigBearai am 05.11.2025 vorlegen.
Experten gehen davon aus, dass BigBearai im Jahr 2025 -1,103 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.
