BigBearai Aktie News: BigBearai fällt am Abend

02.09.25 20:24 Uhr
BigBearai Aktie News: BigBearai fällt am Abend

Die Aktie von BigBearai gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die BigBearai-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,6 Prozent bei 4,89 USD.

Um 20:08 Uhr fiel die BigBearai-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 3,6 Prozent auf 4,89 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die BigBearai-Aktie bis auf 4,82 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,93 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten BigBearai-Aktien beläuft sich auf 3.342.136 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.02.2025 bei 10,33 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 111,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der BigBearai-Aktie. Bei einem Wert von 1,29 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.09.2024). Mit einem Kursverlust von 73,62 Prozent würde die BigBearai-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BigBearai am 11.08.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,71 USD gegenüber -0,05 USD im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 18,38 Prozent auf 32,47 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte BigBearai 39,78 Mio. USD umgesetzt.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,103 USD je BigBearai-Aktie.

Redaktion finanzen.net

