BigBearai Aktie News: BigBearai fällt am Nachmittag

Die Aktie von BigBearai gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die BigBearai-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 4,99 USD.

Die BigBearai-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 0,7 Prozent auf 4,99 USD nach. In der Spitze fiel die BigBearai-Aktie bis auf 4,93 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 487.892 BigBearai-Aktien umgesetzt.

Bei 10,33 USD erreichte der Titel am 14.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BigBearai-Aktie 107,22 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.09.2024 bei 1,29 USD. Derzeit notiert die BigBearai-Aktie damit 286,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 11.08.2025 lud BigBearai zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. BigBearai hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,71 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,05 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 18,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 39,78 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 32,47 Mio. USD.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte BigBearai am 05.11.2025 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass BigBearai 2025 einen Verlust in Höhe von -1,103 USD je Aktie ausweisen dürften.

