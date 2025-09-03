BigBearai Aktie News: BigBearai am Abend mit Verlusten
Die Aktie von BigBearai gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die BigBearai-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 4,82 USD.
Werte in diesem Artikel
Die BigBearai-Aktie wies um 20:07 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 4,82 USD abwärts. Die BigBearai-Aktie sank bis auf 4,75 USD. Bei 4,91 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 2.184.096 BigBearai-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.02.2025 bei 10,33 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 114,54 Prozent hinzugewinnen. Bei 1,29 USD erreichte der Anteilsschein am 07.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 73,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BigBearai-Aktie.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BigBearai am 11.08.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,71 USD gegenüber -0,05 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 32,47 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 18,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 39,78 Mio. USD umgesetzt worden waren.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von BigBearai wird am 05.11.2025 gerechnet.
Experten gehen davon aus, dass BigBearai im Jahr 2025 -1,103 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur BigBearai-Aktie
BigBear.ai-Aktie im Sinkflug: Zahlen von BigBear.ai enttäuschen
Ausblick: BigBear.ai präsentiert Quartalsergebnisse
Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Übrigens: BigBear.ai und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf BigBear.ai
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BigBear.ai
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com
Nachrichten zu BigBear.ai
Analysen zu BigBear.ai
Keine Analysen gefunden.