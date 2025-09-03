BigBearai Aktie News: BigBearai am Abend mit Verlusten

BigBearai im Blick

Die Aktie von BigBearai gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die BigBearai-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 4,82 USD.

Die BigBearai-Aktie wies um 20:07 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 4,82 USD abwärts. Die BigBearai-Aktie sank bis auf 4,75 USD. Bei 4,91 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 2.184.096 BigBearai-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.02.2025 bei 10,33 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 114,54 Prozent hinzugewinnen. Bei 1,29 USD erreichte der Anteilsschein am 07.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 73,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BigBearai-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BigBearai am 11.08.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,71 USD gegenüber -0,05 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 32,47 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 18,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 39,78 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von BigBearai wird am 05.11.2025 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass BigBearai im Jahr 2025 -1,103 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

