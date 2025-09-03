DAX23.770 +0,7%ESt505.347 +0,4%Top 10 Crypto15,39 -2,3%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin94.310 -1,6%Euro1,1652 -0,1%Öl66,81 -0,9%Gold3.550 -0,3%
BigBearai im Blick

BigBearai Aktie News: BigBearai am Abend mit Verlusten

04.09.25 20:25 Uhr
Die Aktie von BigBearai gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die BigBearai-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 4,82 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BigBear.ai
4,12 EUR -0,17 EUR -4,01%
Die BigBearai-Aktie wies um 20:07 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 4,82 USD abwärts. Die BigBearai-Aktie sank bis auf 4,75 USD. Bei 4,91 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 2.184.096 BigBearai-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.02.2025 bei 10,33 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 114,54 Prozent hinzugewinnen. Bei 1,29 USD erreichte der Anteilsschein am 07.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 73,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BigBearai-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BigBearai am 11.08.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,71 USD gegenüber -0,05 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 32,47 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 18,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 39,78 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von BigBearai wird am 05.11.2025 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass BigBearai im Jahr 2025 -1,103 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

