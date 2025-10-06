BigBearai Aktie News: BigBearai zieht am Abend deutlich an
Die Aktie von BigBearai zählt am Montagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die BigBearai-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 7,9 Prozent auf 7,76 USD.
Die BigBearai-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 7,9 Prozent auf 7,76 USD. Die BigBearai-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 7,86 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,24 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten BigBearai-Aktien beläuft sich auf 9.084.567 Stück.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,33 USD) erklomm das Papier am 14.02.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 33,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der BigBearai-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.10.2024 bei 1,48 USD. Mit Abgaben von 80,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Am 11.08.2025 hat BigBearai in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei -0,71 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,05 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BigBearai in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 18,38 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 32,47 Mio. USD im Vergleich zu 39,78 Mio. USD im Vorjahresquartal.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte BigBearai am 05.11.2025 präsentieren.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,103 USD je BigBearai-Aktie in den Büchern stehen.
