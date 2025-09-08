BigBearai Aktie News: BigBearai verzeichnet am Abend Verluste

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von BigBearai. Die BigBearai-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 4,78 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 2,0 Prozent auf 4,78 USD. Das bisherige Tagestief markierte BigBearai-Aktie bei 4,74 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 4,88 USD. Zuletzt wechselten 2.323.216 BigBearai-Aktien den Besitzer.

Am 14.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,33 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BigBearai-Aktie 116,34 Prozent zulegen. Am 10.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,30 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 72,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BigBearai am 11.08.2025. Das EPS lag bei -0,71 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,05 USD je Aktie erzielt worden. BigBearai hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 32,47 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 18,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39,78 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte BigBearai am 05.11.2025 vorlegen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,103 USD je BigBearai-Aktie.

