BigBearai Aktie News: BigBearai verbilligt sich am Donnerstagnachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BigBearai. Die BigBearai-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 7,26 USD ab.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 7,26 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BigBearai-Aktie bisher bei 7,12 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,29 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.284.138 BigBearai-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 10,33 USD erreichte der Titel am 14.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 42,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der BigBearai-Aktie. Am 11.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 1,49 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 79,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

BigBearai ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,71 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,05 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BigBearai in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 18,38 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 32,47 Mio. USD im Vergleich zu 39,78 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass BigBearai 2025 einen Verlust in Höhe von -1,103 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BigBearai-Aktie

BigBear.ai-Aktie im Sinkflug: Zahlen von BigBear.ai enttäuschen

Ausblick: BigBear.ai präsentiert Quartalsergebnisse

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison