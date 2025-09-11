DAX23.698 ±-0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto16,50 +2,5%Dow45.926 -0,4%Nas22.177 +0,6%Bitcoin99.222 +0,8%Euro1,1741 ±0,0%Öl66,88 +0,9%Gold3.648 +0,4%
Blick auf Aktienkurs

BigBearai Aktie News: BigBearai am Freitagabend mit positiven Vorzeichen

12.09.25 20:24 Uhr
BigBearai Aktie News: BigBearai am Freitagabend mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von BigBearai gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die BigBearai-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 4,1 Prozent im Plus bei 5,07 USD.

Die BigBearai-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 4,1 Prozent auf 5,07 USD. Im Tageshoch stieg die BigBearai-Aktie bis auf 5,38 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,18 USD. Zuletzt wechselten via New York 10.471.574 BigBearai-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 10,33 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.02.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 103,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der BigBearai-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.10.2024 (1,36 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 73,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

BigBearai veröffentlichte am 11.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,71 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das BigBearai ein Ergebnis je Aktie von -0,05 USD vermeldet. Mit einem Umsatz von 32,47 Mio. USD, gegenüber 39,78 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 18,38 Prozent präsentiert.

BigBearai wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,103 USD je BigBearai-Aktie.

Redaktion finanzen.net

