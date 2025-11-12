BigBearai Aktie News: BigBearai am Mittwochnachmittag im Bullenmodus

DAX24.381 +1,2%Est505.786 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,60 -0,1%Nas23.302 -0,7%Bitcoin87.857 -1,1%Euro1,1590 ±0,0%Öl62,72 -3,7%Gold4.191 +1,5%
12.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von BigBearai gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von BigBearai konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 18,2 Prozent auf 7,17 USD.

Die BigBearai-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 18,2 Prozent auf 7,17 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die BigBearai-Aktie bei 7,40 USD. Bei 6,36 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der BigBearai-Aktie belief sich zuletzt auf 5.549.550 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,33 USD. Dieser Kurs wurde am 14.02.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 44,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,66 USD. Dieser Wert wurde am 14.11.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der BigBearai-Aktie liegt somit 332,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 10.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,05 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 20,16 Prozent auf 33,14 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 41,51 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte BigBearai am 18.03.2026 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,927 USD je BigBearai-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

