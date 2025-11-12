DAX24.381 +1,2%Est505.787 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,59 -1,5%Nas23.363 -0,5%Bitcoin87.442 -1,6%Euro1,1586 ±-0,0%Öl62,61 -3,9%Gold4.196 +1,7%
BigBearai Aktie News: BigBearai am Abend im Bullenmodus

12.11.25 20:23 Uhr
BigBearai Aktie News: BigBearai am Abend im Bullenmodus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von BigBearai. Die BigBearai-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 12,7 Prozent auf 6,83 USD.

Das Papier von BigBearai konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 12,7 Prozent auf 6,83 USD. Die BigBearai-Aktie legte bis auf 7,40 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den New York-Handel startete das Papier bei 6,36 USD. Bisher wurden via New York 14.237.516 BigBearai-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 10,33 USD markierte der Titel am 14.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 51,24 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 14.11.2024 Kursverluste bis auf 1,66 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 75,77 Prozent könnte die BigBearai-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 10.11.2025 legte BigBearai die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,05 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 20,16 Prozent auf 33,14 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte BigBearai 41,51 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 18.03.2026 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,927 USD je BigBearai-Aktie.

Redaktion finanzen.net

