BigBearai Aktie News: BigBearai am Nachmittag im Tiefenrausch

13.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BigBearai. Das Papier von BigBearai gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 5,6 Prozent auf 6,77 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr rutschte die BigBearai-Aktie in der New York-Sitzung um 5,6 Prozent auf 6,77 USD ab. Die BigBearai-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 6,60 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,04 USD. Von der BigBearai-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.316.058 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,33 USD) erklomm das Papier am 14.02.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 52,70 Prozent könnte die BigBearai-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 14.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 1,66 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BigBearai-Aktie 75,54 Prozent sinken.

Am 10.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 33,14 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 20,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41,51 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

BigBearai dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 18.03.2026 präsentieren.

2025 dürfte BigBearai einen Verlust von -0,927 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

