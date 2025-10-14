BigBearai Aktie News: BigBearai verteuert sich am Abend

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von BigBearai. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,8 Prozent auf 9,06 USD zu.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,8 Prozent auf 9,06 USD zu. In der Spitze gewann die BigBearai-Aktie bis auf 9,39 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,80 USD. Zuletzt wechselten via New York 17.743.853 BigBearai-Aktien den Besitzer.

Am 14.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,33 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BigBearai-Aktie somit 12,29 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 07.11.2024 auf bis zu 1,51 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BigBearai-Aktie 500,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 11.08.2025 äußerte sich BigBearai zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,71 USD gegenüber -0,05 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 18,38 Prozent zurück. Hier wurden 32,47 Mio. USD gegenüber 39,78 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen.

Analysten gehen davon aus, dass BigBearai 2025 einen Verlust in Höhe von -1,103 USD je Aktie ausweisen dürften.

