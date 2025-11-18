BigBearai Aktie News: BigBearai verteuert sich am Dienstagabend kräftig

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von BigBearai. Das Papier von BigBearai legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 7,0 Prozent auf 5,96 USD.

Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 7,0 Prozent auf 5,96 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die BigBearai-Aktie bei 6,08 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,51 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten BigBearai-Aktien beläuft sich auf 6.791.141 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 14.02.2025 auf bis zu 10,33 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 73,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BigBearai-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 19.11.2024 Kursverluste bis auf 1,71 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 71,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BigBearai-Aktie.

BigBearai veröffentlichte am 10.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BigBearai ebenfalls -0,05 USD je Aktie eingebüßt. Das vergangene Quartal hat BigBearai mit einem Umsatz von insgesamt 33,14 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41,51 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 20,16 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte BigBearai am 18.03.2026 präsentieren.

2025 dürfte BigBearai einen Verlust von -0,927 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

