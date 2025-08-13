BigBearai Aktie News: BigBearai am Freitagnachmittag verlustreich
Die Aktie von BigBearai gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BigBearai-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,6 Prozent im Minus bei 5,34 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 2,6 Prozent auf 5,34 USD. Im Tief verlor die BigBearai-Aktie bis auf 5,31 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 5,48 USD. Zuletzt wechselten via New York 581.125 BigBearai-Aktien den Besitzer.
Am 14.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,33 USD. Mit einem Zuwachs von 93,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.09.2024 bei 1,29 USD. Der aktuelle Kurs der BigBearai-Aktie ist somit 75,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Am 11.08.2025 hat BigBearai in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,71 USD gegenüber -0,05 USD im Vorjahresquartal verkündet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BigBearai in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 18,38 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 32,47 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 39,78 Mio. USD in den Büchern gestanden.
BigBearai wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,103 USD je Aktie in den BigBearai-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur BigBearai-Aktie
BigBear.ai-Aktie im Sinkflug: Zahlen von BigBear.ai enttäuschen
Ausblick: BigBear.ai präsentiert Quartalsergebnisse
Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Übrigens: BigBear.ai und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf BigBear.ai
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BigBear.ai
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com
Nachrichten zu BigBear.ai
Analysen zu BigBear.ai
Keine Analysen gefunden.