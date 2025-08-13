BigBearai Aktie News: BigBearai am Freitagabend auf grünem Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von BigBearai gehört am Freitagabend zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von BigBearai konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 5,51 USD.

Um 20:08 Uhr stieg die BigBearai-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 5,51 USD. In der Spitze legte die BigBearai-Aktie bis auf 5,66 USD zu. Bei 5,48 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 3.576.546 BigBearai-Aktien.

Bei 10,33 USD erreichte der Titel am 14.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 87,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,29 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 76,57 Prozent könnte die BigBearai-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BigBearai am 11.08.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,71 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 18,38 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 32,47 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 39,78 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von BigBearai veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,103 USD je BigBearai-Aktie.

