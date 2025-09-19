DAX23.527 -0,5%ESt505.442 -0,3%Top 10 Crypto15,35 -4,1%Dow46.405 +0,2%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.467 -2,8%Euro1,1798 +0,4%Öl66,58 -0,1%Gold3.748 +1,7%
So entwickelt sich BigBearai

BigBearai Aktie News: BigBearai präsentiert sich am Montagabend fester

22.09.25 20:25 Uhr
BigBearai Aktie News: BigBearai präsentiert sich am Montagabend fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von BigBearai. Das Papier von BigBearai konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 6,92 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BigBear.ai
5,81 EUR 0,16 EUR 2,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BigBearai-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 6,92 USD. In der Spitze legte die BigBearai-Aktie bis auf 6,93 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,70 USD. Zuletzt wurden via New York 8.767.631 BigBearai-Aktien umgesetzt.

Bei 10,33 USD markierte der Titel am 14.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der BigBearai-Aktie ist somit 49,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 02.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,36 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BigBearai-Aktie 80,33 Prozent sinken.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BigBearai am 11.08.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,71 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,05 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 32,47 Mio. USD – eine Minderung von 18,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 39,78 Mio. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass BigBearai 2025 einen Verlust in Höhe von -1,103 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

